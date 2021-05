Veröffentlicht am 3. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf Kreuzung in Wissen – eine Person verletzt

Montagnachmittag, 03. Mai 2021, ereignete sich gegen 16.36 Uhr in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der durch Ampelanlage geregelten Kreuzung Bahnhofstraße Bundesstraße 62) / Marktstraße / Im Buschkamp. Eine 56jährige Pkw-Fahrerin wollte auf der Bahnhofstraße fahrend nach ihren Angaben noch während der Gelblichtphase nach links in die Straße Im Buschkamp abbiegen, kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Pkw des 32jährigen, der seinerseits auf der Bahnhofstraße bevorrechtigt bei Grünlicht geradeaus fahren wollte. Im Abbiegevorgang kollidierten beide Pkw, wobei Sachschaden in mittlerer Höhe entstand. Quelle: Polizei