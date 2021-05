CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 19 neue Corona-Infektionen – Inzidenz steigt auf 132,0

Veröffentlicht am 3. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 19 neue Corona-Infektionen am Montag, 03. Mai 2021 – Inzidenz steigt auf 132,0

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen mit Stand von Montag, 3. Mai 2021, um 15.30 Uhr: Mit 19 Neuinfektionen am Montag steigt die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis Altenkirchen auf 4.420. Als genesen gelten 3.852 Menschen. Aktuell sind 472 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis klettert auf 132,0. Das meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA). Der Landeswert liegt demnach nun bei 120,0.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Samstag 242 Impfungen statt, am Sonntag 440 und am Montag 527.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.420

Steigerung zum 2. Mai: +19

Aktuell Infizierte: 472

Geheilte: 3.852

Verstorbene: 96

in stationärer Behandlung: 24

7-Tage-Inzidenz: 132,0

Impfzentrum Wissen: 16.189 Erstimpfungen, 7.264 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.340

Betzdorf-Gebhardshain: 961

Daaden-Herdorf: 511

Hamm: 398

Kirchen: 664

Wissen: 546