Veröffentlicht am 2. Mai 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfallflucht in Niederfischbach

Im Bereich der Straße Am Hötzberg in Niederfischbach kam es am Freitagabend zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei der Unfallverursacher einen Zettel am beschädigten PKW hinterlassen hatte. Eine entsprechende Schadensregulierung wurde durch den Verursacher im Laufe des Samstages eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das blose hinterlassen einer Nachricht an einem beschädigten Fahrzeug nicht dem Feststellungsinteresse entspricht und laut geltender Rechtsprechung eine Verkehrsunfallflucht darstellt. Es ergeht daher der Hinweis, dass in diesem Zusammenhang umgehend die örtlich zuständige Polizei zu benachrichtigen ist. Quelle: Polizei