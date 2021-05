Veröffentlicht am 5. Mai 2021 von wwa

LINZ – „Musik liegt in der Luft“ hieß es in der Senioren-Residenz Sankt Antonius

Die Bewohner/innen der Senioren-Residenz Sankt Antonius erfreuten sich an einem Konzert des Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. Das fand Corona bedingt in kleiner Besetzung und mit wenigen Zuschauern in der historischen Kapelle statt. Bernd Schneider spielte das Fagott und Roland Dreher die Klarinette, die beiden Musiker luden die Zuschauer zu einem Ausflug in die Welt der Musik ein. Sie begannen mit klassischen Musikstücken, spielten irische Volkslieder und Schlager aus alten Zeiten.

Die Zuschauer begaben sich auf eine Reise durch die Zeit und die Musik erzeugte ein Gefühl der Leichtigkeit. Die Sorgen des Alltags und auch durch die Pandemie hervorgerufenen Belastungen rückten für kurze Zeit in den Hintergrund und man gab sich der Musik hin. Manche der Bewohnerinnen und Bewohner sangen leise vor sich hin, andere bewegten ihre Füße im Takt oder klatschten zur Musik. Die beiden Musiker unterhielten die Bewohner auch mit Anekdoten, was großen Anklang fand. Man kann wirklich sagen, sowohl die Bewohner/innen als auch die Künstler haben den Auftritt genossen. „Musik ist das was uns alle verbindet“, sagte eine Bewohnerin mit einem Lächeln.

Wir möchten uns nochmals bei dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz für Ihre Besuche in unserer Einrichtung im Namen der Bewohnerinnen und Bewohner bedanken und hoffen sie irgendwann mal als komplettes Orchester bei uns begrüßen zu dürfen.