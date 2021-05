Veröffentlicht am 4. Mai 2021 von wwa

PRACHT – Klostergespräche im buddhistischen Kloster Hassel – Pracht

Die offenen Kloster Gespräche im Kloster Hassel, jeweils am zweiten Sonntag des Monats, finden gemäß der dann geltenden Corona-Verordnung statt. Als Ort ist der überdachte, offene, windgeschützte Freisitz gewählt. Eine gemeinsame Wanderung zum Kloster erlaubt eine ruhige Gehmeditation im Schweigen. Treffpunkt zur Wanderung: 14:00 Uhr Waldsportanlage Pracht. (Hinterer Parkplatz.) Termine: 9. Mai 2021 14:30 Uhr. 13. Juni 2021, 11. Juli 2021 und 8. August 2021. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Büro der Dhamma – Stiftung, Tel. 02682 966875 oder an Dieter Born, Tel. 0171 2662831. Besuchszeiten sind samstags und sonntags 14:00 bis 18:00 Uhr, mit vorheriger Vereinbarung. Gespräche finden im offenen Freisitz statt.