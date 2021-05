Veröffentlicht am 2. Mai 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Vandalismus an einer Waldhütte

Im Zeitraum der letzten Tage zerstörten unbekannte Täter die Sitzbänke an einer Waldhütte in der Gemarkung „Zur Verschönerung in Linz“. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei