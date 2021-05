Veröffentlicht am 2. Mai 2021 von wwa

KOBLENZ – Versuchter Einbruch in Koblenzer Arztpraxis

In der Nacht zum Donnerstag machten sich Unbekannte an der Eingangstür einer Arztpraxis in der Koblenzer Schenkendorfstraße zu schaffen. Diesen gelang es jedoch nicht die Eingangstür aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen. Quelle: Polizei