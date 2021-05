Veröffentlicht am 1. Mai 2021 von wwa

BRUCHHAUSEN – Geschwindigkeitskontrollen auf der L252 und L 256

Am Donnerstagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz Geschwindigkeitskontrollen auf der L 252 in Bruchhausen, sowie in Linz auf der L 256 durch. Hierbei stellten sie insgesamt 17 Verstöße fest, die von der Zentralen Bußgeldstelle geahndet werden. Ein Verkehrsteilnehmer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Quelle: Polizei