Veröffentlicht am 1. Mai 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Kennzeichendiebstahl in Bad Hönningen

Im Zeitraum vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen an einem geparkten VW Polo in der Sprudelstraße in Bad Hönningen. Quelle: Polizei