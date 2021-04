CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 32 neue Infektionen am Freitag – Inzidenz steigt auf 143,6

Veröffentlicht am 30. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 32 neue Infektionen am Freitag – Inzidenz steigt auf 143,6 – Impfungen bei Hausärzten nehmen Fahrt auf

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom Freitag, 30. April 2021, um 14.30 Uhr: Mit 32 Neuinfektionen am Freitag steigt die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis Altenkirchen auf 4.373. Als genesen gelten 3.768 Menschen. Aktuell sind 509 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis klettert erneut leicht auf 143,6. Das meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA). Der Landeswert liegt demnach nun bei 124,5.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Freitag 391 Impfungen statt. Hier wird auch am Samstag und Sonntag geimpft. Bemerkenswert: Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass der Impfstoff von Astrazeneca weiterhin kritisch gesehen wird. Ein Beispiel: Von 530 terminierten Astrazeneca-Impfungen eines Tages wurden rund 150 storniert bzw. nicht wahrgenommen. „Ich bin überzeugt, dass Astrazeneca bei einer Verimpfung durch die Hausärzte insgesamt auf größere Akzeptanz gestoßen wäre, weil es hier einfach ein gewachsenes Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient gibt. Ich hatte dem Land hierzu ein Modellprojekt mit den Hausärzten für die 60- bis 69-Jährigen im Kreis vorgeschlagen, aber man hat sich dazu nicht entscheiden können“, erläutert Landrat Dr. Peter Enders.

Unterdessen nimmt die Impfkampagne vor allem durch die Hausärzte weiter an Fahrt auf: Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz weist für den Kreis Altenkirchen mit Stand vom 29. April 10.273 Impfungen nur durch Hausärzte aus, landesweit sind es 228.853*. Enders: „Damit beweisen unsere heimischen Hausärzte schon nach wenigen Wochen, dass sie den eigentlichen Impfturbo in der Impfkampagne zünden können. Dafür danke ich allen Beteiligten. Ich sehe mich bestätigt, denn ich habe von Anfang an dafür geworben, die Hausärzte schneller und stärker zu beteiligen. Das hat ja auch der Deutsche Hausärzteverband gerade nochmals deutlich gemacht.“ Mit der Zunahme des verfügbaren Impfstoffs in den nächsten Wochen werde sich die Impfquote bei den Hausärzten weiter erhöhen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.373

Steigerung zum 29. April: +32

Aktuell Infizierte: 509

Geheilte: 3.768

Verstorbene: 96

in stationärer Behandlung: 15

7-Tage-Inzidenz: 143,6

Impfzentrum Wissen: 15.206 Erstimpfungen, 7.038 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.328/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 953/+2

Daaden-Herdorf: 507/+6

Hamm: 385/+8

Kirchen: 660/+2

Wissen: 540/+8