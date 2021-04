Veröffentlicht am 30. April 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – LINZ – Verkehrsunfallflucht in Vettelschoß

Zwei Verkehrsunfallfluchten wurden der Polizeiinspektion in Linz im Laufe des Donnerstages angezeigt. Gegen 14:50 Uhr teilte eine Geschädigte der Polizei mit, ein Unbekannter sei gegen ihren geparkten Pkw gefahren. Wie die Polizei ermittelte, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den in der Michaelstraße in Vettelschoß geparkten Pkw der 21jährigen Frau aus Datzeroth. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de.

Am Donnerstagabend, 29. April 2021, meldete sich ein Bewohner aus einem Wohngebiet in Linz und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in der Nacht zum Donnerstag seinen geparkten Pkw beschädigt. Als Tatverdächtiger wurde ein Nachbar ermittelt. Quelle: Polizei