Veröffentlicht am 29. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein weiterer Todesfall in der VG Altenkirchen-Flammersfeld – 30 neue Infektionen – Inzidenz steigt auf 141,3

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen mit Stand von Donnerstag, 29. April 2021, um 15.30 Uhr: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag erneut einen Todesfall in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld: Hier verstarb ein 65jähriger Mann. Mit 30 Neuinfektionen steigt die Gesamtzahl aller im Pandemie-Verlauf positiv Getesteten im Kreis auf 4.341. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis klettert gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) auf 141,3, der Landeswert sinkt leicht auf 132,4. Als genesen gelten 3.768 Menschen. Aktuell sind 477 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, darunter aktuell jeweils ein Schüler des Gymnasiums Altenkirchen und der Integrierten Gesamtschule Hamm. Insgesamt wird das Infektionsgeschehen durch das Gesundheitsamt weiterhin als diffus beschrieben. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Donnerstag 423 Impfungen statt.

Das Land hat noch einmal auf die Gleichstellung von Geimpften und Getesteten bei der Inanspruchnahme von bestimmten Dienstleistungen und Zutrittsregelungen für den Handel hingewiesen: So ist aktuell beispielsweise inzidenzunabhängig ein Friseurtermin und – bei gesunkenen Inzidenzzahlen – der Besuch der Außengastronomie mit Vorlage eines aktuellen negativen Testergebnisses ebenso möglich wie mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung im Sinne der 19. Corona-Bekämpfungsverordnung. Das heißt: Der zweite Impftermin muss mindestens 14 Tage zurückliegen. Der Nachweis über den vollständigen Impfschutz ist dem Betreiber der entsprechenden Einrichtung in schriftlicher oder digitaler Form vorzulegen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.341

Steigerung zum 28. April: +30

Aktuell Infizierte: 477

Geheilte: 3.768

Verstorbene: 96/+1

in stationärer Behandlung: 15

7-Tage-Inzidenz: 141,3

Impfzentrum Wissen: 15.146 Erstimpfungen, 6.707 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.325/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 951/+2

Daaden-Herdorf: 498/+6

Hamm: 377/+10

Kirchen: 658/+6

Wissen: 532/+1