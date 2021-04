Veröffentlicht am 29. April 2021 von wwa

ST KATHARINEN – VETTELSCHOSS – Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte nach Trunkenheit im Straßenverkehr

Durch eine Verkehrsteilnehmerin wurde am Donnerstagnachmittag, 29. April 2021, um 17:04 Uhr ein grauer Audi A4 gemeldet, der die L 254 zwischen den Ortslagen St. Katharinen und Kretzhaus in unsicherer Fahrweise befuhr. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz in Höhe der Ortslage Vettelschoß angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 53jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Neuwied verweigerte nach Anordnung die Mitnahme zur Dienstelle zwecks Blutentnahme und leistete aktiv körperlichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde durch die Handlungen verletzt und ist derzeit nicht mehr dienstfähig.

Dem Beschuldigten wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen. Weiterhin erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Wer kann Angaben zu dem Fahrverhalten machen, wurde durch den Beschuldigten

gefährdet oder war Zeuge der Widerstandshandlungen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei