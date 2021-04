Veröffentlicht am 29. April 2021 von wwa

KIRCHEN – Spektakuläre Wildrettung in Kirchen – Reh im Zaun gefangen

Donnerstagmorgen, 29. April 2021, gegen 03:40 Uhr meldete eine Zeitungsausträgerin, dass sie ein Reh im Bereich der Bahnstraße festgestellt habe, das offensichtlich in einem Zaun feststeckte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte tatsächlich das Rehwild feststellen, dass in einem Metallzaun feststeckte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Unter Hinzuziehung des zuständigen Jagdaufsehers und der Feuerwehr Kirchen, konnte das Tier durch den Einsatz eines Spreizers, aus dem Zaun befreit und in die Freiheit entlassen werden. Quelle und Fotos: Polizei