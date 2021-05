Veröffentlicht am 3. Mai 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – Spanisch und Englisch online lernen – Einfacher Einstieg auch für unerfahrene Digital-Nutzer

Die Volkshochschule Hamm (Sieg) steigt im Mai 2021 in die Online-Angebot ein. Start ist mit Anfänger- und Fortgeschrittenenkursen in Spanisch und Englisch.

Der digitale Unterricht ist zwar aus der Not der Corona-Pandemie geboren, bringt aber gerade im Sprachunterricht namhafte Vorteile wie die einfache und direkte Verwendung von Bild, Ton und Texten.

Ein Hauptziel eines jeden Sprachkurses ist es, Hemmungen zu überwinden. Die digitalen Medien haben sich dabei als wertvolles Instrument erwiesen. Ein Beispiel ist das Aufzeichnen von Sprachübungen, die abgespielt, bewertet und dann eventuell erneut aufgenommen werden können.

Der digitale Unterricht findet über die Videokonferenzsoftware „JITSI“ statt, die wegen ihrer einfachen Handhabung gewählt wurde: Der Teilnehmer erhält einen Tag vor Kursbeginn einen Link per E-Mail. Klickt er darauf, befindet er sich sofort im virtuellen Klassenzimmer und kann – mit Kamera und Mikro ausgerüstet – sofort loslegen (der Browser Google Chrome wird empfohlen).

Die Kurse im Einzelnen:

Spanisch für Anfänger (Niveau A1). „¡Bienvenidos, aquí hablamos español! – Willkommen, hier sprechen wir alle spanisch!“ heißt das Motto des Unterrichts, denn die verbale Kommunikation steht im Vordergrund. So soll auch die notwendige Grammatik spielerisch und „schmerzlos“ erlernt werden. Der Kurs beginnt am 10. Mai und umfasst neun Termine (jeweils von 19 bis 20.30 Uhr). Kosten: je nach Teilnehmerzahl ab 50 Euro.

Spanisch: „Grundlegende Kenntnisse“: Wer schon einen Anfängerkurs besucht hat, Sätze im „Presente“ bilden und die Verben „ser, estar, tener und die regelmäßigen Verben beherrscht, ist hier richtig. Auch hier steht das Sprechen im Vordergrund. Termine: ab 11. Mai 10 Abende von 19 bis 20.30 Uhr (54 Euro).

Spanisch: „Fortgeschrittene Kenntnisse“: Der Kurs richtet sich an Personen, die bereits Spanisch sprechen und das Gelernte aktualisieren und vertiefen wollen. Hier werden Gesprächsthemen erarbeitet, schriftliche und audiovisuelle Materialien entwickelt. Auch kommen tiefere Bedeutungen und Grammatik zur Sprache. Zehn Termine ab 12. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, 54 Euro.

Nähere Info allen drei Spanischkursen gibt es bei Kursleiter Bernardo Cequera unter Tel. 0177/9587026.

Englisch-Start (Stufe A 1.0): Dieser Kurs richtet sich an „echte“ Einsteiger*innen, die keine Kenntnisse in der englischen Sprache haben und dies in einer entspannten Umgebung ändern wollen. Ab Montag, 10. Mai, neun Termine von 9 bis 10.30 Uhr. Leitung: Ana Böhm. Kosten: je nach Teilnehmerzahl, ab 50 Euro.

Englisch für den Beruf (Stufe A 2): ​Ein Business-Kurs für Teilnehmende mit geringeren Vorkenntnissen (ca. drei bis vier Jahre Schulenglisch), die im beruflichen Kontext mit Englisch zu tun haben. Neun Termine ab Montag, 10. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, Leitung Ana Böhm, ab 50 Euro.

Anmeldung bei der VHS Hamm (Sieg), ilona.wendt@hamm-sieg.de oder 02682/9522-35 sowie online über die Homepage der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) www.hamm-sieg.de. Hier gibt es auch Informationen und Anmeldemöglichkeiten für alle weiteren Kurse.