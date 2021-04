Veröffentlicht am 27. April 2021 von wwa

RHEINBREITBACH Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Montagnachmittag, 26. April 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer an der Einmündung Josefstraße – Kante in Rheinbreitbach. Der 13jährige Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt des Pkw und kollidierte mit ihm. Der Junge verletzte sich, am Pkw entstand Sachschaden. Quelle: Polizei