CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 27 neue Corona-Infektionen – Inzidenz steigt auf 135,9

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Erneut 27 neue Corona-Infektionen – Inzidenz steigt auf 135,9

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen am 27. April 2021, um 16:00 Uhr: Wie am Vortag weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen am Dienstag 27 laborbestätigte Neuinfektionen aus. Seit Pandemiebeginn wurden damit insgesamt 4.276 Infektionen nachgewiesen. Als genesen gelten 3.699 Menschen. Aktuell sind 483 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz auf 135,9, der Landeswert liegt bei 134,0.

Aktuell gibt es jeweils einen neuen Positiv-Fall innerhalb der Schülerschaft an der Hellertal-Grundschule Alsdorf und an der Marion-Dönhoff-Realschule-plus in Wissen. Tests im jeweiligen Umfeld laufen.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Dienstag 406 Impfungen statt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.276

Steigerung zum 26. April: +27

Aktuell Infizierte: 483

Geheilte: 3.699

Verstorbene: 94

in stationärer Behandlung: 14

7-Tage-Inzidenz: 135,9

Impfzentrum Wissen: 14.726 Erstimpfungen, 6.261 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.310/+6

Betzdorf-Gebhardshain: 944/+8

Daaden-Herdorf: 490/+3

Hamm: 361/+3

Kirchen: 643/+3

Wissen: 528/+4