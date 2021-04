Veröffentlicht am 26. April 2021 von wwa

NEUSTADT (WIED) – Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied)

Sonntagnachmittag, 25. April 2021, ereignete sich im Zeitraum zwischen 15:00 bis 15:30 Uhr in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) eine Verkehrsunfallflucht. Durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei