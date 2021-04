Veröffentlicht am 26. April 2021 von wwa

SCHÜRDT – WUPPERTAL – Schürdter Fotografin präsentiert Haustierfotos – Die Schürdter Fotografin Ariane Isele, die in Wuppertal ihr Quatier aufgeschlagen hat, lebt fotografisch gerne in Erinnerung an ihre Jugendzeit. Aufgewachsen ist sie in Schürdt und hat die schönsten Erinnerungen an die Tierwelt, die ihr Ihr Vater und Großvater nahe brachten. So nimmt sie sich auch in Wuppertal die nötige Zeit und Ruhe um Tiere zu besuchen, betrachten und zu fotografieren. Fotos: Ariane Isele