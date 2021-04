Veröffentlicht am 26. April 2021 von wwa

WISSEN – Demo gegen Corona-Maßnahmen in Wissen

Deutlichen Unmut an den aktuellen Corona-Maßnahmen zeigte ein gutes Dutzend Bürger/innen bei einer Plakataktion in Wissen. Unter der Parole „Eltern stehen auf“ kritisierte man am Straßenrand im Frankenthal vor allem den tatsächlichen oder vermeintlichen Umgang mit Kindern. „Hört auf den Kindern ihr Leben und ihre „Freu(n)de zu nehmen!“ oder „Erst Zwangstest dann Zwangsimpfung? Wir sagen NEIN!“ war auf den Plakaten zu lesen. Nach zwei Stunden war die Aktion dann zu Ende. (bt) Fotos: Bernhard Theis