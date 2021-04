Veröffentlicht am 26. April 2021 von wwa

ROSSBACH – Zweiradkontrolle im Wiedbachtal positiv aufgenommen – wenig Mängel festgestellt

Sonntagnachmittag, 25. April 2021, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 13:00 bis 17:00 Uhr an der Landesstraße 255 in Roßbach (Wied) eine Zweiradkontrolle durch, in deren Verlauf 23 Motorräder kontrolliert wurden. An vier Motorrädern wurden geringe Mängel festgestellt. Die Kontrollen wurden, so die Polizei, durchweg positiv aufgenommen und stießen bei den Fahrzeugführern auf Akzeptanz. Quelle: Polizei