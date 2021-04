Veröffentlicht am 26. April 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unfall zwischen PKW und Motorrad in der Kumpstraße in Altenkirchen – zwei Personen schwer verletzt

Sonntagnachmittag, 25. April 2021, ereignete sich um 17:55 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kumpstraße in Altenkirchen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 55jährige Fahrer eines Motorrades war aus Richtung Kettenhausen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung Kumpstraße / Zubringer Bundesstraße 256 wartete die 52jährige Fahrerin eines Opel Astra. Sie wollte nach links in Richtung Hamm abbiegen, fuhr, aus bislang nicht geklärter Ursache, unmittelbar vor dem Motorrad auf die Kumpstraße und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde einige Meter über die Fahrbahn geschleudert. Sowohl der Motorradfahrer als auch die Opelfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Da sich der Zustand der PKW-Fahrerin plötzlich erheblich verschlechterte, wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert. Beide Fahrzeuge waren Totalschaden. Die Kumpstraße war bis 20:10 Uhr gesperrt. Es waren zwei Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug des DRK Altenkirchen, der Rettungshubschrauber „Air Rescue Nürburgring“, die Straßenmeisterei Altenkirchen

sowie die Polizei Altenkirchen im Einsatz. Quelle: Polizei