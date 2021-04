Veröffentlicht am 29. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Spanisch für den Urlaub: Neuer Online-Sprachkurs bei der Kreisvolkshochschule

Auch wenn Urlaub in Spanien derzeit für viele noch eine große Sehnsucht ist, kann die coronabedingte Zeit der Einschränkungen genutzt werden, um durch den Erwerb von ersten Spanisch-Kenntnissen die Vorfreude auf sonnige Tage im Süden Europas zu stärken. Für all diejenigen, die eine Reise nach Spanien planen und sich dort ein wenig verständigen wollen, ist der aktuelle Vormittags-Sprachkurs der Kreisvolkshochschule (KVJS) Altenkirchen „Spanisch für den Urlaub“ im Onlineformat mit Beginn am Mittwoch, 5. Mai, bestens geeignet.

Der Kurs vermittelt Grundkenntnisse für die wichtigsten Urlaubssituationen: Einkauf, Wegbeschreibung, Hotel und Restaurant oder Café. Und wer sich langfristig dem Spanischen widmen möchte, findet hier den geeigneten Einstieg. Praktische Informationen über Spanien ergänzen den Sprachunterricht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Sprachkurs mit Dozentin Ana Böhm findet jeweils mittwochs in der Zeit von 9 bis 10.30 Uhr online statt, es sind zehn Termine geplant. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 50 Euro. Die Teilnahme setzt eine stabile Internetverbindung sowie einen Rechner mit Kamera und Mikrofon voraus, der technische Zugang erfolgt benutzerfreundlich und unkompliziert über einen externen Link. Im Vorfeld wird auch ein Technikcheck angeboten.

Anmeldungen und weitere Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen,

Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.

Foto: „Spanisch für den Urlaub“ im Onlineformat bei der Kreisvolkshochschule startet am 5. Mai. (Foto: privat)