OBERIRSEN – Illegale Entsorgung von Sperrmüll in der Gemarkung Oberirsen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Mittwoch, 21. April 2021, über einen Kühlschrank sowie einen Heizlüfter informiert, die illegal entsorgt wurden. Die Kühlschranktür ist mit einer großen Folie eines gefüllten Cocktailglases, sowie Pinguinen auf einem Eisgletscher verziert. Des Weiteren ist auf der oberen Seite des Kühlschranks, mehrfach die Aufschrift „Pentan“ zu lesen. Die beiden Elektroteile wurden am Rand eines Waldweges circa 200 Meter von der L 276 in Richtung Ortsteil Rimbach gefunden, im Bereich „Im Lehn“.

Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde-