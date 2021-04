Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Sachbeschädigung an Toyota in Niederfischbach

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22. auf 23. April 2021, wurde ein schwarzer Toyota in Niederfischbach in der Konrad-Adenauer-Straße Höhe Hausnummer 97 von unbekannten Tätern beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand sind Kratzer in den Lack des Daches eingebracht worden. Die Schadenshöhe dürfte, so schätzt die Polizei bei 1.000 Euro liegen. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 02741 926-0. Quelle: Polizei