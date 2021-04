Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

MAMMELZEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Mammelzen

In den frühen Sonntagmorgenstunden, des 25. April 2021, meldete ein besorgter Bürger der Polizei Altenkirchen einen am Bürgerhaus in Mammelzen abgestellten PKW. Zuvor, so der Zeuge, habe er Fahrgeräusche und einen Knall wahrgenommen. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Kräfte ein Fiat angetroffen, dessen Fahrer offenbar beim Rangieren einen Absperrpfosten überfahren hatte, woraufhin sich das Fahrzeug ihm verkeilte und nicht mehr fortbewegt werden konnte. Am Steuer des Wagens wurde schlafend dessen 20jähriger Halter festgestellt. Da dieser merkbar unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei