Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

ZIEGENHAIN – Diebstahl von Obstbäumen in Ziegenhain

Vermutlich in der Nacht zu Freitag, 23. April 2021, wurden im Erlenweg in Ziegenhain zwei frisch gepflanzte Obstbäume, ein Apfel- und ein Pflaumenbaum, von etwa drei Meter Höhe durch Unbekannte entwendet. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat bitte an die Polizei in Altenkirchen. Quelle: Polizei