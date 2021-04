Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

BIRNBACH – Diebstahl von zwei Krafträdern in Birnbach

Im Zeitraum von Donnerstag, 22. bis Samstag, 24. April 2021, wurden vom Hofraum eines Wohnanwesens Auf der Hohl in Birnbach zwei Krafträder entwendet. Es handelt sich um ein Motorrad der Marke Betamotor, Typ T2, schwarz, mit dem amtlichen Kennzeichen AK-QA 267 sowie eine Yamaha PW 80 Geländemaschine in den Farben weiß-rot, aktuell nicht zugelassen. Beide Maschinen haben zusammen einen geschätzten Zeitwert von circa 6.000 Euro. Etwaige sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Altenkirchen erbeten. Quelle: Polizei