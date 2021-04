Veröffentlicht am 24. April 2021 von wwa

NEUWIED – Raubüberfall auf den Goldankauf in Neuwied-Block

Freitagmorgen, 23. April 2021, in der Zeit von 06.00 bis 06.30 Uhr kam es in Neuwied – Block in der Engerser Landstraße zu einem Raubüberfall auf das Geschäft „Goldankauf“. Zwei dunkel gekleidete männliche Täter zwangen den Inhaber beim Öffnen der Tür in das Geschäft, ließen sich nach Anwendung von Gewalt die Tresore öffnen und entwendeten daraus große Mengen an Pfand- und Goldwaren. Den Inhaber ließen sie gefesselt zurück. Er konnte mit Mühen die Polizei verständigen. Wer hat im genannten Zeitraum das Betreten beobachtet oder wie Personen mit Taschen das Geschäft verließen? Alle Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0. Quelle: Polizei