Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

NEUWIED – Amt für Stadtmarketing verteilt Blumen an Senioren

Ein interessanter Film aus dem Zoo, Grüße von Oberbürgermeister Jan Einig und ein Blumenpräsent statt Kaffee und Kuchen: So sehen die städtischen “Seniorenfeiern ToGo” in Zeiten der Corona-Pandemie aus. Dieses Angebot wird bestens angenommen, das Amt für Stadtmarketing verzeichnet hohe Anmeldezahlen für diese spezielle Art der Feier. Aus Feldkirchen, Heimbach-Weis, Engers und Block, den Stadtteilen, in denen üblicherweise in der ersten Jahreshälfte Seniorenfeiern über die Bühne gehen, kamen jeweils Anmeldungen im dreistelligen Bereich. Entsprechend waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amts für Stadtmarketing gefragt. Sie luden mehrere Hundert Exemplare von Flammenden Käthchen (Kalanchoe blossfeldiania) ein, um sie den Seniorinnen und Senioren ins Haus zu bringen. Die Pflanze zeichnet sich durch eine üppige Blütenpracht aus und ist zudem unkompliziert in der Pflege – und entschädigt so gut für die ausgefallenen Feiern. Übrigens: Der vom Stadtmarketing geplante Film aus dem Zoo ist auf YouTube unter „Seniorenfeier ToGo im Neuwieder Zoo.“ zu finden.

Foto: Pascal Stoltze (links) und Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing holen die Blumen bei Ulrich Böhm, dem Inhaber von Floristik Höger, ab.