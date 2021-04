Veröffentlicht am 25. April 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der kleine Bio-Gemüsegarten: Sommerliche Erntefreuden – Kreisvolkshochschule Altenkirchen setzt beliebten Onlinekurs Anfang Mai fort

Frische Möhren, knackiger Mangold oder Erdbeeren – eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Mit den Online-Angeboten der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen lernen Einsteiger Schritt für Schritt, wie der Anbau von leckerem Gemüse gelingt. Im aktuellen Kurs ab Mittwoch, 5. Mai, geht es um den Anbau und die Ernte sommerlicher Gemüse und um die Pflege des Bodens im Sinne der Permakultur. Hierzu gibt es viele Tipps und Tricks.

Das Angebot schließt an den Frühjahrskurs „Der kleine Biogemüsegarten – Aller Anfang ist leicht“ an, kann aber auch ohne Absolvierung des Vorläufers gebucht werden. Der Kurs richtet sich an Anfänger ohne Vorkenntnisse. Beinhaltet sind schriftliche Tutorials – der Versand erfolgt alle zwei Wochen per E-Mail – mit Hinweisen zu anfallenden Arbeiten rund um den Gemüseanbau und den Biogarten sowie passende saisonale Rezepte. Dazu kommen Fotos zu Arbeitsschritten, Geräten und Pflanzen sowie Buch- und Website-Empfehlungen. Der Kurs läuft über drei Monate und wird von Julia Hilgeroth-Buchner geleitet. Es besteht keine Präsenzpflicht am Bildschirm.

Die Teilnahme kostet jeweils 40 Euro. Anmeldungen nimmt die KVHS ab sofort unter Tel.: 02681-812212, Email: kvhs@kreis-ak.de entgegen.

Foto: Eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Den Weg dorthin zeigt ein neuer Online-Kurs der Kreisvolkshochschule. Foto: KVHS