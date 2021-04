CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 32 neue Infektionen am Freitag – Inzidenz jetzt bei 110,2

Veröffentlicht am 23. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 32 neue Infektionen am Freitag – Inzidenz jetzt bei 110,2

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen am Freitag, 23. April 2021, um 15 Uhr: Mit Stand von Freitagnachmittag gibt es im Vergleich zum Vortag 32 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 4.188 Infektionen nachgewiesen. Als genesen gelten 3.595 Menschen. Aktuell sind 499 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Aktuell gibt es einige Infektionen an heimischen Schulen: Jeweils eine Infektion im Bereich der Schülerschaft wurde nachgewiesen an den Grundschulen in Friesenhagen, Mudersbach und Scheuerfeld, an der Förderschule am Alserberg in Wissen und an der Integrierten Gesamtschule in Hamm. Zwei Fälle gibt es am Gymnasium in Wissen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 110,2, der Landeswert bei 139,9. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Freitag 455 Impfungen statt. Für Samstag sind rund 500 Impftermine geplant.

Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene gibt es auch in Rheinland-Pfalz einige Änderungen bei den Corona-Regeln. Eine neue Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie liegt noch nicht vor (Stand: 23. April, 15 Uhr), fest steht aber bereits: Die Schulen werden bis zu den Pfingstferien im Wechselunterricht bleiben. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 165 überschreitet, ist der Übergang in den Fernunterricht und Notbetreuung vorgesehen. Darüber hat das Bildungsministerium die Schulen und Eltern informiert. Neu ist ein verpflichtender Test in der Schule: Bisher waren die Selbsttests für die Schüler/innen in Rheinland-Pfalz ein freiwilliges Angebot. Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf ab kommender Woche nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. Im Kreis Altenkirchen wird die bisherige Allgemeinverfügung zunächst nicht verlängert. Damit gelten das Infektionsschutzgesetz und eventuell ergänzende weitere Landesregelungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.188

Steigerung zum 22. April: +32

Aktuell Infizierte: 499

Geheilte: 3.595

Verstorbene: 94

in stationärer Behandlung: 24

7-Tage-Inzidenz: 110,2

Impfzentrum Wissen: 13.716 Erstimpfungen, 5.974 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.299/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 925/+7

Daaden-Herdorf: 478/+4

Hamm: 346/+4

Kirchen: 629/+5

Wissen: 511/+10

Die Übersicht aller beim Land registrierten Teststellen mit Suchfunktion:

https://covid-19-support.lsjv.rlp.de/hilfe/covid-19-test-dashboard/

Das 4. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite: Fragen und Antworten:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/4-bevschg-faq.html

Die Corona-Regeln für Rheinland-Pfalz im Überblick: https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/Bilder/Themen/Gesundheit_Pflege/Corona/20210421_RLP_Coronaregeln_msc_V4.pdf