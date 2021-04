Veröffentlicht am 23. April 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unfall zwischen Pkw und E-Scooter auf der Kölner Straße in Altenkirchen

Donnerstagnachmittag, 22. April 2021, kam es in Altenkirchen in der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkw beabsichtigte aus dem Stadtzentrum kommend mit ihrem Pkw auf die B 256, Fahrtrichtung Hachenburg, abzubiegen. Sie bemerkte den zeitgleich die Kölner Straße überquerenden E-Scooter zu spät, es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des E-Scooter erlitt Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Altenkirchen gebracht. E-Scooter und Pkw wurden durch den Aufprall beschädigt. Quelle: Polizei