Veröffentlicht am 23. April 2021 von wwa

HACHENBURG – Illegale Müllentsorgung im Hachenburger Stadtwald

Dienstag, 20. April 2021, wurde von Spaziergängern gemeldet, dass im Wald (Zufahrt vom Krankenhaus in Richtung Mahnmal) drei bis vier Säcke „gelber Müll“ und Restmüll entsorgt wurden. Die Ermittlungen der Polizei nach einem möglichen Verursacher dauern an, da im Müll Hinweise auf eine Person gefunden wurden. Zusätzliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei