Veröffentlicht am 22. April 2021 von wwa

BAD MARIENBERG – Unfall in Bad Marienberg – Motorradfahrer verletzt

Dienstagmorgen, 20. April 2021, befuhr ein 22jähriger Pkw-Fahrer gegen 07.00 Uhr die Kirburger Straße in Fahrtrichtung B 414. Er wollte an der Einmündung nach links abbiegen und übersah dabei einen 27jährigen Motorradfahrer, der von rechts kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Quelle: Polizei