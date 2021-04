Veröffentlicht am 22. April 2021 von wwa

FRIESENHAGEN – Verletzte nach Kollision zweier Pkw auf der L 279

Dienstagmittag, 20. April 2021, gegen 14:00 Uhr befuhr ein 61jähriger Pkw-Fahrer die L 279 aus Richtung Erlenbruch kommend in Richtung Friesenhagen und beabsichtigte an der Einmündung zur K 137 nach links abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang missachtete er den Vorrang einer 34jährigen Fahrerin im Gegenverkehr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, so dass die Airbags auslösten. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt, ihre mitfahrenden Kleinkinder und der 61jährige Unfallverursacher blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Der Pkw der 34jährigen musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Quelle und Foto: Polizei