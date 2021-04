Veröffentlicht am 22. April 2021 von wwa

DATTENBERG – Geschwindigkeitsmessung an der Kreuzung L 254 – L 256

Montagnachmittag, 19. April 2021, führte die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung an der Kreuzung Wegestock L 254-L 256 in Dattenberg durch. Hierbei wurden 55 Verstöße festgestellt, die von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer in den nächsten Wochen geahndet werden. Zwei Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Quelle: Polizei