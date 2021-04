Veröffentlicht am 21. April 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Spaß und Bewegung in Corona-Zeiten – VfL-Übungsleiterinnen sind digital aktiv

Trotz der derzeitigen Corona-bedingten Einschränkungen sind Trainerinnen des VfL Waldbreitbach und die Mitglieder sportlich unterwegs. Die Kursleiterinnen des Kinderturnens, Lea Mareien und Verena Stüber, hatten sich im Januar eine kleine „Challenge“ (Wettbewerb) überlegt, um die Mädchen und Jungen Daheim zu sportlichen Übungen und zu kleinen kreativen Spielen zu animieren. Zehn Wochen lang gab es neue Aufgaben zu lösen. Viele bunte Bilder und Fotos von den begeisterten Kindern erhielten die Übungsleiterinnen. Jetzt wurden die fleißigen Sportlerinnen und Sportler für ihr Engagement belohnt. Neben einer kleinen leckeren Osterüberraschung erhielten die rund 20 Kinder einen angesagten Hula-Hoop-Reifen.

Doch auch für Erwachsene hält der Sportverein digitale Möglichkeiten bereit wie digitales Zumba. Momentan ist das gemeinsame Tanzen im Kolpinghaus Waldbreitbach nicht möglich, daher bietet die engagierte Zumba-Lehrerin des VfL Waldbreitbach, Sonja Reuschenbach, das Training erstmals virtuell an. Der Kurs startete am 13. April und erstreckt sich über zehn Abende; ein Einstieg ist noch möglich. Das Training findet dienstags um 19 Uhr statt. Benötigt wird lediglich ein internetfähiges Endgerät. Das Angebot läuft über die Video-Konferenzplattform Microsoft Teams.

Die Entspannungs- und Resilienztrainerin Beate Eulenbach bietet wieder digitale Entspannung für Körper und Geist an. Der Kurs startete am 15. April, aber auch hier ist ein Einstieg noch möglich. Die Abende beinhaltet Mentales Training, also den Umgang mit Gedanken, Gefühlen und Herausforderungen im Alltag, Körperübungen und Entspannung durch Phantasiereisen und Klangschalen. Das Angebot findet fünf Mal (15.4. 29.4. 6.5. 20.05. 27.05.21) donnerstags von 19 bis 20 Uhr über das Tool Jitsi Meet statt.

Ganz analog sind weiterhin die Nordic-Walker des Vereins und auch die Mitglieder des Lauftreffs individuell alleine oder zu zweit unterwegs und halten sich somit fit.