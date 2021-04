Veröffentlicht am 21. April 2021 von wwa

KAFFROTH – Illegale Müllentsorgung zwischen den Gemarkungen Kaffroth und Diefenau

Der Ordnungsbehörde Altenkirchen-Flammersfeld wurde eine illegale Müllentsorgung gegenüber der Abzweigung zur Ortsgemeinde Kaffroth im Waldbereich gemeldet. Es handelt sich um zwei Altreifen. Weitere acht Altreifen wurden ein Stück weiter in Fahrtrichtung Asbach kurz vor der Ortsgemeinde Diefenau linksseitig an einem Waldweg ebenfalls illegal entsorgt. Dies geschah in dem Zeitraum von Mitte März bis Mitte April 2021.

Die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-