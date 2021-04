Veröffentlicht am 21. April 2021 von wwa

STRICKHAUSEN – Illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Strickhausen

In Höhe der S-Kurve an der K 11 kurz vor dem Ortsteil Strickhausen wurde am Samstag, 17. April 2021, durch Spaziergänger eine Spülmaschine entdeckt, die offensichtlich aus einem Fahrzeug heraus über die Leitplanke der K 11 in die darunter gelegene Böschung illegal entsorgt wurde. Die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit handelt. Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-