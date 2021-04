CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Zehn Corona-Infektionen und ein Todesfall am Dienstag im Landkreis Altenkirchen – Inzidenz bei 136,6

Veröffentlicht am 20. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein Todesfall in der VG Betzdorf-Gebhardshain – zehn neue Infektionen am Dienstag – Inzidenz bei 136,6

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Dienstag, 20. April 2021, um 15.30 Uhr: Am Dienstagnachmittag weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Vergleich zu Montag zehn laborbestätigte Neuinfektionen aus. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 4.103 Infektionen nachgewiesen. Mit dem Tod eines 81jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain steigt die Zahl der im Kreis mit oder an Corona Verstorbenen auf 94.

Als genesen gelten 3.397 Menschen. Aktuell sind 612 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz mit 136,6 erneut auf ähnlichem Niveau wie der des Landes mit 139,2. Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Dienstag 410 Impfungen statt.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.103

Steigerung zum 19. April: +10

Aktuell Infizierte: 612

Geheilte: 3.397

Verstorbene: 94/+1

in stationärer Behandlung: 21

7-Tage-Inzidenz: 136,6

Impfzentrum Wissen: 13.224 Erstimpfungen, 5.114 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinde

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.297

Betzdorf-Gebhardshain: 910/+1

Daaden-Herdorf: 460/+3

Hamm: 330/+4

Kirchen: 616

Wissen: 490/+2