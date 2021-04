Veröffentlicht am 20. April 2021 von wwa

NEUWIED – Gemeinsam kochen mit dem Big House-Team

Zwar muss das städtische Jugendzentrum Big House leider weiter geschlossen bleiben, doch das Big House-Team sorgt für neue Online-Aktivitäten. So bietet es nun gemeinsame Kochstunden an. Auf dem Speiseplan stehen abwechslungsreiche und schmackhafte Gerichte, die jeweils dienstags ab 18 Uhr zubereitet werden. Los geht es ab dem 27. April. Interessierte ab 12 Jahren können sich via BigBlueButton zuschalten. So steht einem gemeinsamen Kochabend per Streaming nichts im Wege. Damit auch alle das gleiche Gericht zubereiten, stellt das Big House eigens Kochtüten mit den wichtigsten Zutaten für das jeweilige Mahl zusammen. Diese Tüten können montags im Jugendzentrum abgeholt werden. „So können Jugendliche nach dem Homeschooling für sich und ihre Familien oder gemeinsam mit Familienmitgliedern kochen“, sagt Nils Kaminski vom Big House. Wer weitere Informationen erhalten oder sich anmelden möchte, der schreibt eine E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de