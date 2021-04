Veröffentlicht am 20. April 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Wiederholter Diebstahl von E-Bike in Linz am Rhein

Samstag, 17. April 2021, zwischen 13:50 und 14:05 Uhr wurde am Lidl-Parkplatz in Rheinbreitbach ein hochwertiges E-Bike entwendet. Am Samstagabend, 17. April 2021, zwischen 19:50 und 20:10 Uhr kam es an der selben Örtlichkeit zu einem erneuten Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich damit nun auf circa 6.000 Euro. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Linz/Rhein hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und die Polizei reagiert mit einer Steigerung der Streifenaktivität und Kontrollmaßnahmen im Ortsbereich Rheinbreitbach. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Tel.: 02644-9430 erbeten. Quelle: Polizei