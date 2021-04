CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN -Ein Todesfall in der VG Daaden-Herdorf – 32 neue Infektionen am Montag im Landkreis Altenkirchen – Inzidenz bei 149,1

Veröffentlicht am 19. April 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Ein Todesfall in der VG Daaden-Herdorf – 32 neue Infektionen am Montag – Inzidenz bei 149,1

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom Montag, 19. April 2021, um 15.30 Uhr: Am Montagnachmittag weist die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Vergleich zu Sonntag 32 laborbestätigte Neuinfektionen aus. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 4.093 Infektionen nachgewiesen. Mit dem Tod eines 80jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf steigt die Zahl der mit oder an Corona Verstorbenen auf 93.

Als genesen gelten 3.298 Menschen. Aktuell sind 702 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis liegt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz bei 149,1. Der Landeswert beträgt 141,6.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am Montag 439 Impfungen statt. Die Sonderimpfaktion, die das Land kurzfristig für das vergangene Wochenende angesetzt hatte, ist für das Impfzentrum in Wissen für Samstag, den 24. April, geplant. Insgesamt erwartet der Kreis in diesem Rahmen rund 1.260 zusätzliche Impfdosen. Für den 24. April werden 600 Impfungen eingeplant, die übrigen Impfungen finden in drei Abendschichten an Wochentagen statt. Zum Hintergrund: Es gab landesweit in den vergangenen Wochen und Monaten das Phänomen, dass – besonders bei kurzfristig terminierten Impfungen – die Termineinladungen der Terminvergabestelle des Landes erst am Tag der Impfung oder noch später eingetroffen sind. Um diesen Ärger und auch zeitintensives Nacharbeiten zu vermeiden und die Impfungen sicher durchführen zu können, wurde die Aktion mit entsprechendem Vorlauf anders terminiert.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.093

Steigerung zum 18. April: +32

Aktuell Infizierte: 702

Geheilte: 3.298

Verstorbene: 93/+1

in stationärer Behandlung: 20

7-Tage-Inzidenz: 149,1

Impfzentrum Wissen: 13.134 Erstimpfungen, 4.894 Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinde

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.297/+11

Betzdorf-Gebhardshain: 909/+7

Daaden-Herdorf: 457/+5

Hamm: 326/+2

Kirchen: 616/+5

Wissen: 488/+2