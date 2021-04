Veröffentlicht am 19. April 2021 von wwa

HARDERT – Einbruch in Omnibushalle in Hardert

In der Zeit von Freitag bis Samstag, 16. bis 17. April 2021, zwischen 17:15 und 11:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Halle der Firma Runkel Reisen in Hardert. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und versuchten neben diversen Werkzeugen auch einen der Busse zu entwenden, was aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei daran scheiterte das Zufahrtstor zu öffnen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei