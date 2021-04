Veröffentlicht am 20. April 2021 von wwa

SELBACH – Erste Heilige Kommunion in Selbach 1949

Am Weißen Sonntag des Jahres 1949 empfingen zehn Mädchen und vierzehn Knaben ihre erste Heilige Kommunion in Selbach. Aufgestellt haben sich die Kinder an ihrem großen Tag vor der heimischen St. Anna-Kapelle. Hinten steht unter anderem Albert Thiem, der viele Jahre lang als Lehrer in Selbach gewirkt hat. (bt) Foto/Archiv: Bernhard Theis