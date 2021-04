Veröffentlicht am 19. April 2021 von wwa

FIERSBACH – Osterüberraschung in Fiersbach

Am Karfreitagmorgen hoppelte der Osterhase mit seinen Helfern durch die Ortsgemeinde und verteilte seine Gaben an die Kinder und Jugendlichen in Fiersbach. Nadja Steffen als „Osterhäsin“ und Heidi Kählitz hatten liebevoll kleine Präsenttüten gebastelt und sie mit allerlei Osterleckereien und kleinen Überraschungen befüllt. Damit konnte die Ortsgemeinde zumindest eine kleine Aufmerksamkeit in diesen besonderen Zeiten an die junge Generation verteilen. Fotos: OG Fiersbach