ZIEGENHAIN – Flurreinigung in Ziegenhain durchgeführt

Die Ortsgemeinde Ziegenhain hat den Service des AWB in Anspruch genommen, der jährlich den Ortsgemeinde einen kostenlosen Container zum Zweck der Flurreinigung zur Verfügung stellt.

In kleinem Kreis und ohne große Ankündigung haben sich zehn ehrenamtliche Bürger daran gemacht, einige Müll Hotspots in der Gemeinde zu säubern. Trotz oder gerade wegen der Corona-Beschränkungen hat sich die Gemeinde einstimmig dafür entschieden, den Bürgern eine saubere Landschaft vor Ostern zu präsentieren. In diesen Zeiten und angesichts des schönen Frühlingswetters wird auch die Ziegenhainer Gemarkung vermehrt von Wanderern und Fahrradfahren besucht. Diese können sich nun am ungetrübten Naturerlebnis erfreuen.

Der Gemeinderat dankte den Helfern für den Einsatz, insbesondere den sehr motivierten Kindern und Jugendlichen. Weiterhin macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass zukünftig größere Müllablagerungen insbesondere auf der Fläche hinter dem Bürgerhaus und im Bereich Katzenweiher zur Anzeige gebracht werden. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch im Sinne des Umweltschutzes wird gebeten das zu beachten. (elch) Foto: OG Ziegenhain