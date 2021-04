Veröffentlicht am 19. April 2021 von wwa

OBERWAMBACH – Obstbaumpflanzung in der Gemarkung Oberwambach

Seit 2015 läuft auf Initiative der Kreisverwaltung Altenkirchen die Aktion Obstbaum-Jahrhundert-Pflanzung. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Bäume geliefert wurden, gab es dieses Jahr wieder Bäume für Oberwambach.

Am Ostersamstag wurden die Bäume im Bereich „Auf der Steinkaul“, unterhalb des Steinbruchs gepflanzt. Allein in diesem Bereich wurden in den vergangenen Jahren 15 Bäume neu eingepflanzt. Neben drei Apfelbäumen fanden diesmal eine Süßkirche und eine Reneklode an dieser Stelle ihre neue Heimat.

Alle seit 2015 in der Gemarkung Oberwambach gepflanzten Bäume sind angewachsen und werden hoffentlich in der Zukunft für einen reichen Ernteertrag sorgen. (Achim Ramseger) Fotos: OG Oberwambach