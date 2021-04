Veröffentlicht am 18. April 2021 von wwa

WILLROTH – Letzte Sitzung für Ortsbürgermeister Richard Schmitt nach 18 Dienstjahren

Donnerstag, 25. März 2021, fand die letzte Sitzung des Ortsgemeinderates Willroth unter der Leitung von Ortsbürgermeister Richard Schmitt statt, der nach 18 Dienstjahren zum 31. März 2021 aus dem Amt ausgeschieden ist.

Der Erste Beigeordnete Karl Kubba dankte Ortsbürgermeister Richard Schmitt und hielt in seiner Laudatio einen Rückblick auf die Amtszeit von Richard Schmitt. Im Namen der Ortsgemeinde sprach Karl Kubba Ortsbürgermeister Richard Schmitt Dank und Anerkennung aus und überreicht ein Präsent der Ortsgemeinde, der Ratsmitglieder sowie der ortsansässigen Vereine. Die Dinge, die in Richard Schmitts Amtszeit erfolgreich durchgeführt wurden, sollen auch in Zukunft fortgesetzt werden, so Karl Kubba. Die Fundamente für ein erfolgreiches Wirken seien gelegt.

Ortsbürgermeister Richard Schmitt dankte dem Ersten Beigeordneten sowie dem Ortsgemeinderat für die Zusammenarbeit. Er habe sein Amt immer mit viel Freude und Überzeugung ausgeübt. Statt nur zu reden habe er auch etwas bewirken wollen. Das partnerschaftliche Zusammenwirken mit den engagierten Beigeordneten und Ratsmitgliedern habe er dabei immer als hilfreiche und helfende Unterstützung wahrgenommen. Dem Ersten Beigeordneten Karl Kubba wünschte Richard Schmitt eine glückliche Hand und dem Ortsgemeinderat viel Erfolg für die weitere Ratsarbeit.

Richard Schmitt war in seiner aktiven Zeit auch Mitglied im Verbandsgemeinderat der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld sowie in den Zweckverbänden „EAM Beteiligung im Landkreis Altenkirchen“, „Industriegebiet Horhausen-Krunkel-Willroth“ sowie „Industriegebiet Willrother Berg“ als Verbandsvorsteher bzw. stellvertretender Verbandsvorsteher tätig.

Foto: Ortsbürgermeister Richard Schmitt (links) und der Erste Beigeordnete Karl Kubba Foto: VG AKFF